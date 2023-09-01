Samanyolu Haber /Gündem / Barolar Birliği Başkanına Erdoğan usulü sansür /01 Eylül 2023 18:28

Barolar Birliği Başkanına Erdoğan usulü sansür

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılışında yaptığı açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından canlı olarak verildi. Ancak Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan kürsüye çıktığında canlı yayın kesildi. Bu sebeple TV kanalları konuşmayı canlı olarak veremedi.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağkan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 2023-24 Adli Yıl Açılış Töreni’nde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağkan’ın konuşmasının konuşmasının yayınlanmasını Cumhurbaşkanlığı ekibinin engellediğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu duruma tepki göstererek "Adli Yıl Açılış Töreninde Erdoğan’ın konuşması neredeyse tüm televizyonlarda canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın çok değerli uyarılarda bulunduğu konuşmasının yayınlanması, Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, canlı yayın frekansının sadece Cumhurbaşkanlığı'na ait araçlardan alınması nedeniyle Erinç Sağkan'ın konuşması keyfi olarak engellendi. Böylece konuşma, canlı olarak medya organlarına ya da ajanslara verilmedi.

TBB BAŞKANI SAĞKAN NE DEMİŞTİ?
Sağkan, yargı-siyaset ilişkilerini eleştirerek AİHM kararlarının uygulanması ve Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

“Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir” diyen Sağkan, “Bu kapsamda en önemli başlığımız; yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının tam anlamıyla sağlanması, savunmanın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesi olmalıdır” dedi.
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