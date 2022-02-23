Samanyolu Haber /Gündem / AKP, BAE ziyareti sonrasında Sedat Peker için harekete geçti /23 Şubat 2022 11:52

AKP, BAE ziyareti sonrasında Sedat Peker için harekete geçti

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Sedat Peker aylar sonra görüntülendi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten sonrasında Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker’in Türkiye’ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa’da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Talebe yanıt veren Interpol, 1 Şubat itibarıyla Peker için 194 üye ülkede arama kararı çıkardı. Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na da iletildi.
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