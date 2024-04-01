AKP'de 22 yıl sonunda büyük hüsran: İşte partilerin son durumu!

31 Mart yerel seçimlerinde henüz kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde seçim yarışını CHP kazandı.







Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener bugün yaptığı açıklamada, 207 bin 848 sandık ve 61 milyon 441 bin 842 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidildiğini belirtti. Yener, kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde açılan sandık oranının yüzde 99,99 olduğunu, katılım oranının ise yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise açılan sandık oranının yüzde 99,95 olduğunu belirten Yener, katılım oranının yüzde 78,7 olduğunu aktardı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelindeki büyükşehir ve illerde CHP'nin 35, AKP'nin 24, DEM Parti'nin 10, MHP'nin 8, Yeniden Refah Partisi'nin 2, BBP ile İYİ Parti'nin birer belediye başkanlığı kazandığını söyledi.





CHP birinci parti oldu

AA'nın verilerine göre 206 bin 806 sandığın yüzde 99,82'sinde oy sayma işlemleri tamamlandı. CHP oyların yüzde 37,74'ünü alarak birinci parti, AKP ise oyların yüzde 35,49'unu alarak 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti oldu.





AA'nın sonuçlarına göre Türkiye genelinde oyların yüzde 6,19'unu alan Yeniden Refah Partisi üçüncü parti konumuna yükseldi.





DEM Parti'nin oy oranı yüzde 5,68 oldu. MHP oyların yüzde 4,98'ini, İYİ Parti yüzde 3,77'sini, Zafer Partisi yüzde 1,73'ünü, Saadet 1,09'unu, HÜDA PAR yüzde 0,55'ini aldı.





Bu sonuçlara göre, CHP İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 14 kentte büyükşehir belediye başkanlığı ile 21 il, 337 ilçe ve 48 beldenin belediye başkanlığını kazandı.





İstanbul'da kesinleşen sayımlara göre, oyların yüzde 51,14'ünü alan Ekrem İmamoğlu yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. AKP'nin adayı Murat Kurum ise oyların yüzde 39,59'unu aldı. CHP İstanbul'da 26 ilçeyi, AKP ise 13 ilçeyi kazandı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da CHP'nin elindeki 14 belediyeyi korumanın yanı sıra, Beyoğlu Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile ve Üsküdar'ı da kazandığını açıkladı.





Ankara'da sandıkların yüzde 99,93'ü açıldı. Oyların yüzde 60,35'ini alan CHP'nin adayı Mansur Yavaş açık ara farkla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. AKP'nin adayı Turgut Altınok'un oy oranı ise yüzde 31,69 olarak belirlendi. CHP, Ankara'da ilçelerin 18'sını, AKP ise 8'ini aldı.





Sandıkların yüzde 99,73'ünün açıldığı İzmir'de de CHP birinci parti oldu. Oyların yüzde 48,90'ını alan CHP'nin adayı Cemil Tugay, kentin yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. AKP'nin adayı Hamza Dağ ise oyların yüzde 37,07'sini aldı. CHP, kentte 28 ilçe, AKP ve MHP ise birer ilçe kazandı.





AKP ikinci parti oldu

AKP 12 kentte büyükşehir belediye başkanlığı kazanırken, 12 il, 356 ilçe ve 125 beldede seçimi birinci tamamladı.





Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Osmaniye, Kırklareli, Kars'ın aralarında bulunduğu 8 il, 122 ilçe ve 54 beldede belediye başkanı çıkardı.





DEM Parti Diyarbakır, Mardin ve Van olmak üzere 3 kentte büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Parti, 7 il, 65 ilçe ve 7 beldede de yerel seçimlerden birinci çıktı.





Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını, Yozgat'ta ise belediye başkanlığını kazanırken, 39 ilçe ve 19 belde de birinci parti oldu.





İYİ Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir oldu. Parti, 24 ilçe ve 4 belde de belediye başkanlığını kazandı.





BBP bir il ile 14 ilçe ve 6 beldede de belediye başkanlığını kazanan parti oldu.





Hatay'da seçimi AKP kazandı

Başa baş mücadelenin yaşandığı kentlerden biri Hatay oldu. Sandıklarının tamamının açıldığı kentte oyların yüzde 44,47'sini alan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise oyların 43,97'sini aldı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AKP'ye geçmiş oldu. İlçelerde ise AKP 8, CHP 4, MHP, BBP ve TİP birer başkanlık kazandı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.







Lütfü Savaş da usulsüzlük yapıldığına işaret ederek "Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiği, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alındığı ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.