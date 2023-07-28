Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Ankara mücadelesi: Melih Gökçek yine sahnede /28 Temmuz 2023 11:03

AKP'de Ankara mücadelesi: Melih Gökçek yine sahnede

AKP’de yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi. Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un büyükşehir adaylığını engellemeye çalışıyor.

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Yerel yönetimler seçimleri için AKP’de kıran kırana mücadele şimdiden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden el çektirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek yeniden sahneye çıktı. Gökçek’in ABB Başkan adaylığı için adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylığını engellemeye ve Yenimahalle’den aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor. Ayrıca Keçiören Belediye Başkanlığı için de eski başkanlardan Mustafa Ak’ın adı geçiyor.

AKP’de yerel seçimlere yönelik kulisler hızlandı. Seçimler yaklaştıkça eski defterler ve hesaplar da açılmaya başlandı. Erdoğan’ın son dönemini tamamlamasına izin vermeden görevinden ayrılmasını sağladığı eski ABB Başkanı Gökçek yeniden siyaset sahnesine çıkmış durumda. Kulislere yansıyan bilgilere göre Gökçek, rekabet içinde olduğu bilinen Altınok’un ABB’ye adaylığını istemiyor. 


ÜÇ DÖNEMDİR CHP’DE
Bu amaçla kulisler yürüten Gökçek’in Altınok’un büyükşehire değil, Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak son üç dönemdir AKP, Yenimahalle’yi CHP’li Fethi Yaşar’dan alamadı. Son yerel seçimlerde üç dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, büyük bir iddiayla Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday gösterilse de CHP’li Yaşar karşısında giden kurtulamadı. Şimdi Altınok’un Yenimahalle’ye aday gösterilmek istenmesinin yine yenilgiyle sonuçlanacağının çok büyük olasılık olduğu, Gökçek’in de bunu sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.


MUSTAFA AK DEVREDE
Öte yandan Keçiören Belediye Başkanlığı için eski başkanlardan Mustafa Ak da devreye girdi. Ak, iki dönem Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Ak’ın yeniden aday olmak için parti il başkanlığıyla birlikte çalıştığı bilgileri de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Gökçek, başkent siyasetinde geri plana düştü. 

Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Altınok’un Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde ikili arasındaki tartışmalar gündemde kalmıştı. 


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