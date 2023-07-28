Samanyolu Haber /Spor / TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti /28 Temmuz 2023 10:37

TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat etti açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA ARTUÇ KİMDİR?
Mustafa Artuç 09.01.1972 tarihinde Zile'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Adalet Yönetimi Uzmanlığı dalında "Kamu Görevlilerinin Yargılama Usulü" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1997 yılında tamlamadığı hakim adaylığından sonra sırasıyla Viranşehir/Şanlıurfa, Ağlı/Kastamonu, Hacıbektaş/Nevşehir hâkimliklerinden sonra 2004 yılında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne tetkik hakimi olarak atanmıştır. 2009 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tahkim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Adalet Yönetimi, Spor Hukuku, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Çocuk Hukuku, Ceza Adalet Sistemi ve Çevre Hukuku konularında çalışmalı bulunan Artuç, Türkiye Adalet Akademisi'nde ve Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda Ceza Adalet Sistemi, Hürriyete Karşı Suçlar, TCK Genel Hükümler, Şerefe Karşı Suçlar, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Sisteminin Tanıtılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku konularında dersler vermektedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmakta iken, 27.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Artuç, evli ve bir çocuk babasıydı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay üyesi Mustafa... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:13