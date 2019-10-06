AKP'de Bahçeli gerilimi

Bahçeli’nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasını talep etmesinin, AKP’nin üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri tarafından eleştirildiği öğrenildi. Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; cumhurbaşkanı seçilme oranı olan yüzde 50+1 şartı ile ilgili sunumun da yapıldığı kampta, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye AKP adına da karar verdiği gerekçesiyle tepki gösterildi.







Kızılcahamam kampında partideki bazı isimlerin, “Bahçeli kendi siyasi yaklaşımlarının Cumhur İttifakı’na hakim olmasını mı istiyor? MHP’nin Meclis’te tek başına Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracak gücü yok. Ancak Bahçeli’nin yaptığı açıklamaya bakarsanız, AK Parti’yi de MHP ile aynı yönde hareket edecekmiş gibi gösteriyor. Bu, AK Parti’nin kurumsal görüntüsüne zarar verir” şeklinde sitemlerde bulunduğu öğrenildi.





Öte yandan, AKP Milletvekillerinin ana muhalefet partisi liderinin dokunulmazlığını kaldırma gibi bir görüntü içerisine girilmesinin oy kaybını hızlandıracağı ve iktidarı daha da yıpratacağını belirttiği öne sürüldü.





YÜZDE 50+1 DE MASAYA YATIRILIYOR





İktidar partisinin Kızılcahamam kampında cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50+1 oy oranı zorunluluğu da masaya yatırılıyor. AKP’nin kurucularından ve AKP Hükümetlerinde uzun süre bakanlık da yapan Faruk Çelik’in bu oranının yüzde 40’a çekilmesi ile ilgili önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan önce yeşil ışık yakmış, ancak muhalefetten destek gelmeyince geri adım atmıştı.





Kampta yüzde 50+1 şartı ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ise, bazı milletvekillerinin bugünkü şartlarda bu oranın bulunmasının çok daha zor olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık uygulamasının oyları artırmadığını, aksine düşürdüğü yorumu yapıldı.



