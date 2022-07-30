AKP'de Bahçeli için şok sözler: 'Parti'nin başına atanmış kayyım gibi'

Ankara kulislerini yakından takip eden gazeteci yazar Ahmet Takan adını vermediği AKP'li bir yöneticiyle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.







AKP’nin MHP ile sıkıntılarını anlatan AKP’li yöneticinin benzetmesine çok şaşırdığını ifade eden Takan, “Sıkıntıları anlattı anlattı ve noktayı şöyle koydu: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin başına atanmış kayyım gibi.” ifadelerini kullandı.





Korkusuz yazarı Ahmet Takan, yazısının ilgili kısmında şunları aktardı:





“İktidar partisinin diğer sıkıntılı gündem maddesi, MHP ile süre gelen ortaklık. Çook şikayetçiler çok!.. Erken seçim tarihi ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşlerine başvurduğum bir başka AKP kurmayı, öyle bir benzetme yaptı ki, doğrusunu söyleyeyim; ben de şaşırıp kaldım. Sıkıntıları anlattı anlattı ve noktayı şöyle koydu:





“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin başına atanmış kayyım gibi.”