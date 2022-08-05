AKP'de İstanbul kapışması başladı: Karaismailoğlu'na rakip çıktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Çevre Bakanı Murat Kurum’un İBB'yi yönetmek istediği iddiasını aktardı. Pehlivan, daha önce de Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğu'nun İBB'ye talip olduğunu aktarmıştı.







Pehlivan, 2024 yılının mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adayının kim olacağıyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı.







Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye talip olduğu iddiasını aktaran Pehlivan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da İstanbul’u yönetmek istediğini söyledi.





'İBB İÇİN ÇOK SÜRPRİZ BİR ADAY OLACAK'

Pehlivan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Kaçtır anlatacağım, fırsat olmadı. AKP koridorlarını iyi bilen bir kaynağım aradı ve şöyle dedi: 'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da gözü İBB’de. O da İstanbul’u yönetmek istiyor.'





Tam ağzımdan 'Desene, kabinede kavga çıkacak' sözü çıkacaktı ki, telefondaki ses ekledi: 'Biliyorsun ki, hiç yanıltmadım seni. Görürsün; ikisi de değil, çok sürpriz bir adayı olacak AKP’nin. Erdoğan fikir değiştirecek ve İBB’nin başı için başka bir ismi aday gösterecek.'





Haliyle, sordum o ismi. Size şimdilik söylememem şartıyla fısıldadı. Evet, şu an ibre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan yana. Ama bakalım, kaynağımın dediği gibi Erdoğan daha 'sağlıklı' bir ismi düşünecek mi?" andı.

