Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den İBB'nin ucuz ekmek dağıtmasını engellemek için yeni adım /22 Ocak 2021 09:31

AKP'den İBB'nin ucuz ekmek dağıtmasını engellemek için yeni adım

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin yayımladığı genelgede mobil araçlarda ekmek satışını yasakladı. Bakanlığın yayımladığı genelge ile İBB'nin mobil ekmek büfelerinde ekmek satışı yasaklanmış oldu.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, mobil araçlarda ekmek satışı yasaklandı.

Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapamayacak.


İBB Mobil Halk Ekmek Büfeleri için çıkarıldığı yorumlarıyla tepki çeken genelge şöyle:



'GEREKİRSE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ EKMEĞİ EVİNİZE TESLİM EDERİZ'

Kararla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz" dedi.

Ekmek satışını devam edeceğini belirten İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul Halk Ekmek, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdürecektir. Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz" ifadelerini kullandı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den İBB'nin ucuz ekmek dağıtmasını engellemek için... Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:02