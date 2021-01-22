AKP'den İBB'nin ucuz ekmek dağıtmasını engellemek için yeni adım

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, mobil araçlarda ekmek satışı yasaklandı.







Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapamayacak.









İBB Mobil Halk Ekmek Büfeleri için çıkarıldığı yorumlarıyla tepki çeken genelge şöyle:













'GEREKİRSE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ EKMEĞİ EVİNİZE TESLİM EDERİZ'





Kararla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz" dedi.





Ekmek satışını devam edeceğini belirten İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul Halk Ekmek, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdürecektir. Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz" ifadelerini kullandı.











