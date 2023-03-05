Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den ilginç çıkış: Depremzedeler oy kullanamaz /05 Mart 2023 21:27

AKP'den ilginç çıkış: Depremzedeler oy kullanamaz

AKP'li Ali İhsan Yavuz, kaydını göç ettikleri illere aldırmayan depremzedelerin oy kullanamayacağını söyledi. Yavuz, YSK'yı işaret etti.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlansa da tarihi henüz netlik kazanmadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle başka bir şehre göç eden seçmenin nasıl oy kullanacağı henüz belirlenmedi. TV100'e konuşan AKP'li Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karar vermesi halinde 10 Mart'ta seçim sürecinin netleşeceğini söyledi.

Yavuz, depremzedeler bulundukları yerde oy kullanmak istiyorlarsa yeni yerleşim yerine kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

AKP yönetiminin yaptığı açıklamada dikkat çeken noktalar şöyle:

"Bülent Arınç'ın açıklamaları bizim adımıza yapılan bir açıklama değildir. Seçimle ilgili öngörülen tarih bellidir. Bunun kararını da YSK verir. 

9-10 Mart arasında belli olacaktır. Aksini öngörmüyorum. Seçimler zamanında olacaktır. Hatta 10 Mart diyelim.


Kararı verecek olan sayın cumhurbaşkanımız. 14 Mayıs'ta seçim olması isteniyorsa 9 - 14 Mart arasında belli olması gerekir. Aslında benim hesaplarıma göre 9 Mart ile 14 Mart arasında belli olacaktır. 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız bir karar verirse 10 Mart'ta açıklayacaktır. 10 - 14 Mart tarihinde süreç netleşecektir.

Göç eden depremzedeler eğer hiçbir bildirim yapmazsa yine önceki yerden kaydı çıkacak. Adıyaman merkezde yaşayan biri uzak bir köyüne göç ettiyse kaydı yine merkezde çıkacak. Boş bir adrese gidiyorsa kendisi bunu e-devlet üzerinden düzeltebilir. 

Otele, bir akrabasının yanına yerleşmiş, başka şehre göç etmiş insanlarla ilgili YSK karar alabilir. "YSK böyle bir karar verecek" demiyorum, vermesi gerektiğine inanıyorum. Adıyaman seçmeniyse İstanbul'da oy kullanamaz. Ya gidecek Adıyaman'da oy kullanacak ya da seçmen kaydını İstanbul'a alacak. YSK karar verir mi bilemiyorum ama İstanbul'a göç eden herkes seçmen kaydını alabilmelidir.

Şu an göç ettiği yerde eğer hiçbir işlem yapmadıysa oy veremez."
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