Samanyolu Haber /Gündem / Suskunluğunu bozdu: Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı /05 Mart 2023 21:17

Suskunluğunu bozdu: Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesini anlattı. Yılman, Akşener'in masaya hangi koşulda geri döneceğini açıkladı.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesini anlattı.


Akşener'in masadan kalkması sonrasında  görüştüklerini söyleyen Yılman, Akşener'in olayların buraya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdiğini aktardı. 

Akşener'in Yılman'a yaptığı konuşmada söylediği öne sürülen sözler şu şekilde:

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar. 

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim.  Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim" 
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