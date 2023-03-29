Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den kaçan kaçana: İki bakan Erdoğan'dan affını istedi /29 Mart 2023 08:42

AKP'den kaçan kaçana: İki bakan Erdoğan'dan affını istedi

2023 seçimlerine kısa bir süre kala kulislerde birbirinden çarpıcı iddialar konuşulmaya başlandı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan "affını" istediği iddia edildi.

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Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Tayyip Erdoğan, tüm bakanların milletvekili adayı olacağını açıkladı. İddialara göre Erdoğan'ın açıklamasından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rahatsız oldu ve Erdoğan ile aralarında gerginlik yaşandı. Ortaya atılan yeni iddialara göre ise Erdoğan'ın kararından rahatsız olan isim sadece Soylu olmadı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili dikkat çeken iddiaları köşesine taşıdı. Kaynağından duyduklarını aktaran Pehlivan, okuyucusu ile şu bilgileri paylaştı:

Anlatıyor kaynağım: “Önce şunu düşünmelisiniz... 2024’te yerel seçimler var ve birileri ince hesaplar peşinde. O sebeple Koca’nın adını özellikle Anadolu’da geçiriyor, İstanbul’dan uzak tutuyorlar akıllarınca. Hatta, Çevre Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’dan aday olacağı iddiası da bu nedenle sızdırılıyor. Zira, Kurum’un da gözü İBB’de.”

Ben not alırken bir süre sessizlik oldu. “Ancak” dedi ve ekledi karşımdaki:

“Aslına bakılırsa, Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce sayın cumhurbaşkanı ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi. Fahrettin Koca 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi. Ve affını istedi.”

BİR BAKAN DAHA AFFINI İSTEDİ
Pehlivan, Erdoğan'ın bu talebe ne dediğiyle ilgili ise şunları aktardı:

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bu talebe? Şöyle dedi AKP’deki kaynağım:

“Bakın, orasını tam bilmiyorum. Duyduklarım var ama sizi yanıltmak istemem.”

Ben tam konuşma bitti, derken “Dahası da var” diye de ekliyordu:

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediği biliniyor. Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak.”
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