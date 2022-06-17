AKP'den seçim ayarlı bir hamle daha: 'Abdullah Öcalan'a görüş izni verilecek'

AKP'nin en önemli seçim kozu olarak gördüğü Abdullah Öcalan , yaklaşan 2023 seçimleri veya muhtemel erken seçimde de devrede olacağa benziyor... Yıl başında Erdoğan’ın “Demirtaş Öcalan’a hesap verecek” açıklamasının ardından şimdi de İmralı ile ilgili farklı bir hamle geldi .

Saraya yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İmralı Cezaevi'nde tutulan ve en son Ağustos 2019'da avukatıyla görüştürülen Abdullah Öcalan'a yakınlarıyla görüşme izni verileceğini duyurdu.





İmralıya gidecek isim konusunda kardeşi Mehmet Öcalan veya halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da olabilir diyen Selvi

' Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?' bilmediğini söyledi







Hatırlanacağı üzere en son 2019 yılında İstanbul’da tekrarlanan belediye seçimleri öncesi İmralı'ya akademisyen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan gönderilmiş , seçimi AKP lehine etkilemek için Öcalan'dan bir mektup yayınlatılmıştı





Yine seçimleri etkilemek için Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan da TRT Kurdi’ye çıkartılmıştı.





Yandaş Gazeteci Selvi'nin duyurduğu 'ziyaret izni' haberi akıllara Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceği söylentilerini gündeme getirdi...





Selvi yazısını şu notlarla bitirdi :





YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ ÇALIŞMASI YOK' Öcalan’la görüşme konusunu yazınca hemen AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor şeklinde tartışmalar başlatılabilir. Ama peşin olarak söyleyeyim ki öyle bir çalışma da yok, ben de öyle bir izlenim edinmedim. Yeni bir çözüm süreci başlatılıyor şeklindeki tartışmalar maksadını aşan tartışmalar olur. Zaten Öcalan, Kürt sorunu diye yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıyor, iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yerlere taşıyor. Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor"







