AKP'den son kulis: Beğenilmeyen anketler imha ediliyor

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında iktidar partisinde yaşananlara değindi.







"Bir dönem öncesinde olumsuz tablo çizen partilileri ikna edebilen Erdoğan artık sadece 'Size katılmıyorum' demekle yetiniyor. Yani yeni bir öykü yok. Anketler de parti içindeki bu moralsizliği kalıcı hale getirmeye yetiyor. Eskiden sayfa sayfa yayınlanan AKP’yi hatta AKP’nin üzerinde Erdoğan’ı önde gösteren anketler artık gizlice tahlil edildikten sonra ortalıktan kaldırılıyor" diyen Bozkurt, devamında Erdoğan'ın belki de politik hayatının en sıkıntılı dönemini yaşadığını dile getirdi ve şunları yazdı:





“Eskiden yaptığı zaman gücünü tahkim ettiği, arttırdığı her hamle şimdi amacına ulaşmadan olumsuz sonuçlanıyor hatta ayağına dolanıyor. Dış politikadaki politika değişiklikleri, ekonomiye ilişkin açıklamaları bunun somut örnekleri…”





Gazeteci, yazısının ilerleyen bölümlerinde şunları kaydetti:







'BU BİR TÜR YENİLGİDİR ERDOĞAN İÇİN'

Daha da büyük sıkıntı, tabanında var olan, 'her şeyi yapabilme gücüne sahip' politikacı görüntüsü kaybolmak üzere. Erken seçim kararını bile alamayan bir cumhurbaşkanı ile tanışmaya hazırlanıyor AKP seçmeni. TBMM’de MHP ile birlikte çoğunluğu erken seçim kararı almaya yetmiyor. Bunun için ya 'terörist' dediği HDP’nin ya da 'zillet' dediği millet ittifakının kapısı çalmak zorunda. Bu bir tür yenilgidir Erdoğan için, taban içinse bir zafiyetin varlığı. Bu nedenle sık sık seçimlerin zamanında yapılacağını ve adaylığı önünde de bir engel bulunmadığını açıklıyor iktidar bloğu temsilcileri.







'SEÇİMLER ERTELENEBİLİR Mİ?'

Erdoğan 2022 yılının başında mayıs ve haziran aylarında ekonomide iyileşmeler yaşanacağını belirtiyordu. Bunun doğal sonucu olarak da Kasım ayında erken seçime gidilebilirdi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi 2023 Mart ayında iyileşme yaşanacağını enflasyonun düşme eğilimine gireceğinden söz etmeye başladı. Ve bu iyileşmenin seçmen tarafından kabul edilmesi gereken süre en az 6 ay. Normal zamanında haziran ayında yapılacak bir seçime yetişmiyor. Doğal olarak, bu gibi durumda herkesin aklına gelen soru parti içinde de bir seçenek olarak dillendirildi:







'Seçimler eylül ya da ekim 2023 yılında yapılabilir mi? Yani ertelenebilir mi?'





Bu sorunun yanıtı Anayasa’da mevcut, 'Bir savaş durumunda evet' ama buna karar verecek olan TBMM. Burada erken seçim kararında olduğu gibi 5’de 3’lük bir çoğunluğa da gerek yok. Ama erteleme gerekçesine ihtiyaç var. Bu seçeneğe hemen 'mümkün değil' demek lazımdı ama not olarak bulunsun diye yazdım. Çünkü durumları gerçekten çok sıkışık. Ve iktidarı kaybetmek gibi bir düşünceleri yok.