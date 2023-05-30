Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Aktay Oğan'ı yalanladı: Takvim falan yok /30 Mayıs 2023 23:36

AKP'li Aktay Oğan'ı yalanladı: Takvim falan yok

AKP'li Yasin Aktay, seçim öncesinde Erdoğan ile görüşen Sinan Oğan'ın "Sığınmacıların kendi ülkelerine geri gönderilmeleri için bir takvimin yapılması konuşuldu" sözlerini yalanladı. Aktay, "Takvim falan yok" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sığınmacılara yönelik politikalarıyla adaylık kampanyasını yürüten cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı desteklemesinin ardından sığınmacılar geri gönderilmesi konusunda Recep Tayyip Erdoğan'dan garanti aldığını söyledi.

Seçim öncesi Erdoğan'la görüşen Sinan Oğan "Sığınmacıların kendi ülkelerine geri gönderilmeleri için bir takvimin yapılması konuşuldu" demişti.

Seçim sonrası Turkish News Portal'a açıklamada bulunan AKP'li Yasin Aktay ise Sinan Oğan sözlerini yalanladı. Aktay "Takvim falan yok" dedi.
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