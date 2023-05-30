AKP'li Aktay Oğan'ı yalanladı: Takvim falan yok

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sığınmacılara yönelik politikalarıyla adaylık kampanyasını yürüten cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı desteklemesinin ardından sığınmacılar geri gönderilmesi konusunda Recep Tayyip Erdoğan'dan garanti aldığını söyledi.



Seçim öncesi Erdoğan'la görüşen Sinan Oğan "Sığınmacıların kendi ülkelerine geri gönderilmeleri için bir takvimin yapılması konuşuldu" demişti.



Seçim sonrası Turkish News Portal'a açıklamada bulunan AKP'li Yasin Aktay ise Sinan Oğan sözlerini yalanladı. Aktay "Takvim falan yok" dedi.

