Burayı çok seviyorum ama…

“Benim için çok özel bir yıldı. Burada çok gol atmak ve çok süre almak istiyordum. Bu şansı bana verdiler. Hem hocamız hem de Erden Bey çok ilgilendiler. Bana gösterdikleri güven nedeniyle herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz. Gerçekten harika bir sezon olduğunu söyleyebilirim.”





“Önümüzde bir derbi var. Ona odaklanmamız gerekiyor. El Clasico, bir derbi. Ondan sonra tatile gideceğim ve göreceğiz. Bir kulüple kontratım var. Şartların konuşulması gerekiyor. Kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Burada herkes bana çok yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi konuşulması gereken çok şey var.”





Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan ve şampiyonluğun gelmesinde büyük rol oynayan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.Galatasaray’a transfer olma amacının şampiyonluk kazanmak olduğunu hatırlatan Arjantinli golcü, “Buraya geldiğimde amacım şampiyonluğu almaktı. İki tane iyi geçmeyen sezon oldu. Burada yeni hoca, yeni oyuncularla birlikte amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.Sarı kırmızılı takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalar yapan Icardi, Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği sevgiye değindi.İşte Mauro Icardi’nin Ankaragücü maçından sonraki açıklamaları:“Taraftara çok müteşekkirim. Bana her zaman sevgiyle yaklaştılar. Şehrin neresinde görseler sevgilerini hissettim. Onları mutlu edebildiysem ben de çok mutlu oldum. Umarım onlar da keyfini çıkarıyordur.”