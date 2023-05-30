Kadıköy'de buruk zafer

Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor nedeniyle, Galatasaray da Gaziantep FK maçı nedeniyle 3 puana daha sahip olacak. Sarı lacivertliler, sezonun son maçını 4 Haziran tarihinde Galatasaray deplasmanında oynayacak.





Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.





Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, Enner Valencia’nın golüyle mücadeleyi 2-0 kazandı ancak şampiyonluk ümitleri Ankara’dan gelen haberle sona erdi.Maçın 2. dakikasında Arda Güler’in müthiş pasını gole çeviren Enner Valencia, Fenerbahçe’yi öne geçiren isim oldu. Ekvadorlu futbolcu, bu sezonki gol sayısını 29 yaptı ve Alex de Souza’yı geçerek sarı lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Öte yandan, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu konumundaki Aykut Kocaman’ın rekorunu da egale etmeyi başardı.Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Miha Zajc son sözü söyledi ve Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla 77 puana ulaşsa da, Ankaragücü’nü 4-1 yenen Galatasaray 82 puanla bitime 1 maç kala şampiyon oldu.Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a karşı kazanan ilk 11'de değişikliğe gitmedi.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres yer aldı. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Arda Güler görev yaptı. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı. Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.