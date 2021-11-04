AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir programda CHP'li bir milletvekiline ithamlarda bulunup, "ismini verebilirim" dedi. TVNET sunucusunun, "Buyurun ismini verin" demesine rağmen AKP'li Yavuz, ısrarla isim veremedi.



Yavuz ile sunucu arasındaki diyalog şöyle:



"Bakınız bir resim var. Bu resimde CHP'li ve Ak Partili milletvekilleri var. Ben YSK üyelerini bilmem nereden almış, nereye götürmüşüm diye onu kurguladılar ve yayınladılar. CHP milletvekili, ismini vermeyeyim... Dilerseniz de veririm..."



"Buyurun verin..."



"Bir CHP milletvekili var bu karelerin içinde. Diyor ki CHP'lilere, 'Yahu siz Allah'tan korkun, Ali İhsan'ı vuralım derken beni de YSK üyesi yaptınız."



"Hangi CHP milletvekili bunu söylüyor?"



"Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili..."



"Hangisi?"



"Siz de o kadar zorlamayın..."



"Siz 'isterseniz ismini veririm' deyince..."