Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hutchins'in kocasından çok konuşulacak bir hamle geldi. Haftalardır nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen acılı koca ilk adımını attı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hutchins'in kocası avukat tuttu ve trajediyi mahkemeye taşıma kararı aldı.

Aynı haberlere göre, 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan dava aralarında Alec Baldwin'in de olduğu pek çok kişiyi hakim karşısına çıkacak





BAŞKA KİMLER YARGILANABİLİR





Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.

Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.





AVUKATLARI DEVREDE





Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı.Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.

Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.







Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.







Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.