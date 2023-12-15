Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye Süleyman Soylu'dan vazgeçti! /15 Aralık 2023 18:14

AKP'li belediye Süleyman Soylu'dan vazgeçti!

Düzce Belediyesi, ‘Süleyman Soylu Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ adıyla yapılan kültür merkezi inşaatından ‘Süleyman Soylu’ ibaresini kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre, ibarenin kaldırılmasını Soylu istedi. Ancak Soylu, resmi bir açıklama yapmadı.

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Düzce Belediye Başkanlığı tarafından bir süre önce Ağa Mahallesi'nde yapımına başlanan ‘Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ne eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adı verilmişti.

Gazete Duvar’dan Özel Çelik'in haberine göre belediye yaptığı yeni açıklamada kültür merkezinin adının 'Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ olduğunu duyurdu.

Belediyenin yeni yapıdan Süleyman Soylu ibaresini kaldırması dikkat çekti. Konu ile ilgili Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Düzce'miz Ağa mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan Roman Eğitim ve Kültür Merkezi'ne isim verilmesi konusunda bazı Basın kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan ifadeler ve zanlar söz konusu olmuştur. Yapılan merkezin ismi ‘Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’dir. İlgili yapının yapılmasında Eski içişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyin büyük desteği söz konusudur. Sayın Bakanımızın bu jestine karşılık, tarafımızdan kendisine isminin bu merkeze verilmesi talebi iletilmiş, Sayın Bakanımız bu talebi yazmış olduğu bir mektup ile teşekkür ederek nezaket çerçevesinde kabul etmemiştir. Bu sebep ile merkeze Sayın Bakanımızın ismi verilmemiştir. Bazı basın kuruluşlarında gerçeği çarpıtan ve farklı göstermeye çalışan maksatlı yorum ve haberleri esefle karşıladığımızı bildirir, teşekkür ederiz.”

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