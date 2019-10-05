AKP'li belediyenin işten attığı 18 yıllık AKP'li işçi: Kibirle bize üstten bakıyorlar

Evresnel'de yer alan habere göre, işten atılan yaklaşık 170 işçiden biri olan Mustafa Kasap, Üsküdar Belediyesinde 2 yıldır çalışıyordu. 12 Temmuz’da sebepsiz yere işten çıkarıldığını belirten Kasap “Neden çıkarıldığımızı sormak istedik, herhangi bir cevap vermiyorlar. Çalıştığımız şefler ağladılar; ‘Yazık günahtır, bu kadar eziyet olur mu?’ dediler. Hilmi Türkmen Başkan neden seçimden önce değil de sonra çıkardı? Çünkü kendi akrabalarını işe koyuyorlar. 18 yıldır Ak Parti’nin emekçisiyiz. Sandıklarda başkanlık yaptık, sabahladık, müşahitlik yaptık, oy verdik, oy topladık, gece gündüz koştuk. Şimdi de kapı önüne koydular bizi” dedi.







'KİBİRLİLER'





İşten çıkarıldıktan sonra ekonomik sorunlar yaşadığını dile getiren Kasap şunları söyledi: “Büyükşehir belediyesinden çıkarılan işçileri, Ak Partili belediyeler işe alsın deniliyor. Biz kimiz? Biz de Ak Partiliyiz. Niye bizi işten çıkardın? Benim 3 tane çocuğum var. Eve ekmek nasıl götüreceğiz bilmiyorum. Öğretmeni okulda kitap istedi çocuğumdan ve ben o kitabı alamadım. ‘Hocam biz bu kitabı alamayacağız, bizi belediye işten attı’ dedim.”





İşçiler adına açıklamayı hep AKP için çalıştığını söyleyen işçi Mustafa Kasap yaptı





Yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ama kendileriyle görüşülmediğini dile getiren Kasap, “Kibirliler ve üsten bakıyorlar. ‘Sen kimsin’ diyorlar. Hem kapıda bekletiyorlar 5 saat, çıkarken de tehdit ediyorlar. Bizim seçtiklerimiz, bizi tehdit ediyor. Ben yine ölümüne Cumhurbaşkanının yanındayım. Bize sahip çıksın” diye konuştu.





'BİZ SİZİ GERİ ALMAYACAĞIZ'





1 yıl 10 aydır Üsküdar Belediyesinde çalışan Ercan Yılmaz 23 Ağustos Cuma günü bir telefonla işten atıldığını söyledi. Kent AŞ’ye çağırdıklarını söyleyen Yılmaz o günü şöyle anlattı: “Kent AŞ yetkilisi ve belediyenin avukatıyla görüştüm. ‘Biz sizinle çalışmıyoruz, imzanızı atın gidin. Mahkemeye de gitseniz biz sizi geri almayacağız’ dediler. Belediyenin sahipleriymiş, babalarının mallarıymış gibi. Bunu yapanlar bir gün elbette karşılığını alacaklar. Birilerine söz verdiler veya başka bir yerden haber geldi. Ama bir operasyon olduğunu yüzde 100 biliyorum. Bir operasyonun içine atıldık. Biz işimizi istiyoruz.”





'SENDİKA YALNIZ BIRAKTI'





Hizmet-İş’in bu süreçte kendilerinin yalnız bıraktığını ifade eden Kasap, “Hani sendika nerede? Sayın bakanlarımız, vekillerimiz İBB’den çıkarılan işçilerin yanında. Onlar bu ülkenin vatandaşı, biz kimin vatandaşıyız?” diye sordu.





Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’in Anadolu Yakası Temsilcisi Mustafa Şişman’ı ilk arayan kişi olduğunu aktaran Ercan Yılmaz da, “Buraya geldiğinde, ‘Gerekli mücadeleyi vereceğiz. Sizin her türlü yanınızdayız’ dedi. Mustafa Bey ertesi gün geldi, avukat da getirmişti yanında. ‘Bu sendika hükûmete, belediyeye yakın bir sendika. Bizi satacak’ dedim. Öyle de oldu. 18-20 gün bizi oyaladı sonra da çekildi. Bize avukat adresi vererek ‘Arkadaşlar, yapacak bir şey kalmadı, hukuki yollardan hakkınızı arayınız. Benim hastam var, cenazem var’ dedi gitti” diye konuştu