Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeye haciz şoku /12 Şubat 2020 19:17

AKP'li belediyeye haciz şoku

AKP'li Uşak Belediyesine ait kamyon ve ticari araçlara bir şirket tarafından haciz konuldu. Haciz edilen araçların firmanın alacaklarına karşılık gelmediği için haciz işlemlerinin sürebileceği ifade edildi.

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Uşak Belediyesinin önceki dönemden birçok kurum ve kuruluşa olan borçlarından dolayı haciz memurları gelmeye devam ediyor.Belediye başkanının makam aracı da dahil olmak üzere birçok araca geçtiğimiz aylarda haciz işlemi uygulanmış ve araçlar bağlanmıştı.

Son olarak bir şirket tarafından yapılan tebligatlara rağmen ödemenin gerçekleşmemesi üzerine şirket haciz işlemi için İcra Müdürlüğüne başvurdu.Firmanın alacaklarına karşılık olarak 9 adet kamyon ve 6 adet ticari araca haciz konuldu.

Öte yandan haciz edilen araçlar firmanın alacaklarına karşılık gelmediği için ilerleyen günlerde haciz işlemlerin devam edeceği öğrenildi.Uşak Belediyesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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