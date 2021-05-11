Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Elitaş, Pekcan'ı koltuğundan eden skandalı nasıl savundu? /11 Mayıs 2021 23:31

AKP'li Elitaş, Pekcan'ı koltuğundan eden skandalı nasıl savundu?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakanlığa yüksek fiyattan dezenfektan satmasıyla ilgili iddiaları "Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum.' demek ne kadar doğru olurdu" sözleriyle savundu.

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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuoyunda büyük rahatsızlığa sebep olan skandalı savundu. Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın, bakanlığa eşinin şirketinden ve yüksek fiyatlara dezenfektan aldığı ortaya çıkmış, skandalın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Pekcan bakanlıktan alınmıştı. 

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Dünyayı zor durumda bırakan salgın dönemlerinde elinizde teknik imkan varken kamunun ya da ilgililerin dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde 'Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum.' demek ne kadar doğru olurdu, onu değerlendirmek gerekir. Bakılması gereken o malın kuruma verildiği tarih ve piyasadaki fiyattır" ifadelerini kullandı.

PEKCAN AÇIKLAMASI

 AKP'li Elitaş, CHP'nin, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili Meclis'e bir araştırma önergesi vermesi hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine, şu an Meclis'e sunulmuş bir teklifin olmadığını aktardı.

Teklifin Meclis'e sunulması halinde bir kanaat oluşturacaklarını ifade eden Elitaş, CHP'nin bu konuda vereceği önergeye Pekcan'ın cevap verdiğini anımsadığını söyledi.

Pekcan'a yönelik iddia ile Pekcan'ın "Aldım" dediği para arasında 20 kat fark olduğunu vurgulayan Elitaş, "Etik olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Yaklaşık 3-4 liralık alkol fiyatlarının 25 liraya çıktığı bir dönemdi. Fiyatları o günkü şartlarla değerlendirmek lazım. Böylesine dünyayı zor durumda bırakan salgın dönemlerinde elinizde teknik imkan varken kamunun ya da ilgililerin dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde 'Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum.' demek ne kadar doğru olurdu, onu değerlendirmek gerekir. Bakılması gereken o malın kuruma verildiği tarih ve piyasadaki fiyattır." görüşünü dile getirdi.
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