AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait barınakta hayvanlar katledildi

Bianet'in haberine göre ise, olay yerinde olan yaşam hakkı savunucusu, Gebze Belediyesi çalışanlarının "Yeni çıkan yasa kapsamında" hayvanları öldürdüklerini söylediklerini belirtti. Yerelde gönüllü olarak da çalışan hak savunucusu, toplamda 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğünü söyledi.





Hayvan ölümleriyle ilgili Gebze Belediyesi, olaydan haberdar olmadıklarını söyledi.





Yaşam hakkı savunucuları çöpe atılan hayvanları çıkartarak katliamı ortaya serdi. Barınak yetkilileri ise yaşam hakkı savunucularının tepkisinden kaçtı.





Kamuoyunda, "Katliam Yasası" olarak tanımlanan yasanın ardından farklı illerden gelen hayvan katliamı haberlerine bir yenisi daha eklendi.Kocaeli Gündem'in haberine göre, AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 45 hayvan ilaçla öldürüldü.Keta-Control isimli ilaç; at, sığır, koyun, köpek ve kedilerde her türlü büyük ve küçük ameliyatlarda genel anestezik olarak kullanılıyor.Barınağın önünde bulunan çöp konteynerinde onlarca sokak köpeği ölü halde çöp torbalarıyla bulundu. Katliamı barınağa gelen yaşam hakkı savunucuları ortaya çıkardı.Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.