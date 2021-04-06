Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Göksu'nun '10 yıldır yapıyoruz' dediği 'ESEN BEBE' projesi asılsız çıktı /06 Nisan 2021 13:46

AKP'li Göksu'nun '10 yıldır yapıyoruz' dediği 'ESEN BEBE' projesi asılsız çıktı

Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'nun, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un desteklemek için duyurduğu 'ESEN BEBE' adındaki proje asılsız çıktı. Göksu'nun 10 yıldır uygulandığını söylediği projeye ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmadı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebekler için 4 aylık masraflarını karşılayabilecek paketi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaparak duyurdu. İmamoğlu, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun kampanyasına ilişkin tweet atan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu kampanyanın 10 yıl önce ilçe belediyelerinin yürüttüğünü iddia etti.

Selçuk, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" iddiasını öne sürünce Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.

Göksu yaptığı açıklamada, "ESEN BEBE projemizle, 10 yıldır biz bu işi Esenlerde zaten yapıyoruz sayın Bakanım. Bunlar en az on yıl geriden geliyor" dedi.

Göksu'nun, Bakan'ı desteklemek için duyurduğu kampanyaya ilişkin herhangi bir veriye rastlanmazken, belediyenin projeler bölümünde de "ESEN BEBE" adında herhangi bir çalışmanın kaydedilmediği de ortaya çıktı.
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