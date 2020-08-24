Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim aydınlattı(!): Bu afetin yapılaşmayla alakası yok /24 Ağustos 2020 12:39

AKP'li isim aydınlattı(!): Bu afetin yapılaşmayla alakası yok

AKP'li Nurettin Canikli, Giresun'da can kaybı ve kayıpların olduğu sele ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yaşadığımız felaketin yapılaşmayla ilgisi yok' dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun'daki sel felaketinin yanlış yapılaşmaya ilgisinin olmadığını savunurken, selin sebebini "toprağın suya doyması" olarak açıkladı.

AKP'ye yakın A Haber'de konuşan Canikli, Giresun'da yaşanan sel ve heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TOPRAK, SUYA DOYUYOR'

"Bugüne kadar böyle büyük bir afet görülmemiş, tarihin en büyük afeti. Yıkıcılığı bu kadar yüksek afet hiç olmadı" diyen Canikli, sel felaketinin nedenini, "Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor" sözleriyle açıklamaya çalıştı.

'YAŞADIĞIMIZ AFETİN YAPILAŞMAYLA İLGİSİ YOK'

Dere yatakları üzerinde yapılaşma yapılmasının felaketle ilgisi olmadığını savunan Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar konut ihtiyacını yapılaşma olmaması gereken dere yataklarına yapmak suretiyle gidermeye çalışmışlar. Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz'de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise."
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