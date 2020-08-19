Samanyolu Haber /Politika / AKP'li isme partisinden Mustafa Kemal ve MHP cezası /19 Ağustos 2020 22:46

AKP'li isme partisinden Mustafa Kemal ve MHP cezası

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Hasan Uzunlar'ın Mustafa Kemal ve MHP ile ilgili paylaşımları nedeniyle partisinden ihraç edildiği belirtildi.

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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Hasan Uzunlar'ın, partisinden ihraç edildiği bildirildi.

AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin üyesi olan Hasan Uzunlar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi hakkında, parti ilkelerine ve politikalarına uygun olmayan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdiği ve bu sebeple kesin ihraç talebiyle İl Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kuruluna sevk edildiğini belirtti.

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