AKP'li Külünk'e göre köylünün taş ocağı eylemini Biden yönetiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ve işadamı kimliğiyle bilinen AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, doğa nöbeti tutan ve Cengiz İnşaat’a ait iş makinelerinin önünde duran köylülerin eyleminin HDP üzerinden ABD Başkanı Joe Biden tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.







Cumhuriyet'in haberine göre Twitter hesabı üzerinden "Biden’in Karadeniz Planını Deşifre Ediyoruz" başlığıyla bir dizi iddiada bulunan Külünk şu ifadeleri kullandı:





"Biden Türk siyasetini HDP üzerinden manipüle etmek istiyor. ABD sadece Suriye’de PKK-PYD’ye silah yığmıyor; aynı zamanda HDP’ye de bilgi, plan yığıyor…





Hatta CHP’nin HDP’ye mahkum olma sebebi de ABD’nin HDP ısrarıdır. Dolayısıyla HDP İzmir milletvekili Murat Çepni 2-3 gündür, İkizdere’de lojistik bölge inşası için alt yapı oluşturulmak amacıyla çalışılan alanda ilgili çalışmalari engelleyip, siyasi poziyon oluşturmak için vatandaşlarımızı tahrik ederek provakasyon çabasında olmasını bu büyük fotoğraf içinde okumak gerekir.





Ayrıca bölgenin en önemli ticari yatırımlarından biri olan ve yeni ipekyolu kurgusunda stratejik bir önem taşıyan Rize-İyidere Lojistik Bölgesi çalışmasını aynı 3. Havalimanında olduğu ve diğer büyük stratejik projelerde olduğu gibi, sekteye uğratabilme kastıyla, çevrecilik konseptinde bir kalkışma organize etmenin kısık ateşte provası yapılmaktadır. Hatırlatmak isteriz ki kısık ateşte pişirilen ve içinde başta Biden-HDP iş birliği olan ve ülkenin geleceğine büyük katkısı olan hizmetlerin durdurulmasına yönelik hiçbir provakasyona müsaade etmeyeceğiz."