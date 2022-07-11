AKP'li Metiner'den, Yeni Akit'e 'Pervin Buldan' tepkisi

Yeni Akit, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın babasının ölüm haberini, "Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü!” başlığıyla duyurmuştu.



Mehmet Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Pervin Buldan üzerinden babasının ölümüne laf edenler, durdukları yeri bin kez düşünmelidirler. Buldan’a başsağlığı dilememek ayrı bir şey, bir insanın ölümü üzerinden tepinmek ayrı bir şey. Buldan’ın başkasının ölümüne saygısı yok diye bizim de mi olmamalı? Biz bu değiliz" dedi.



Daha sonra bir paylaşım daha yaparak Pervin Buldan'a başsağlığı dileyen Metiner, "Hiç bir baba evladından dolayı yargılanamaz, suçlanamaz. Her babanın ölümü acıdır. Buldan’ın başkasının acısına saygısı olmayabilir. Ama bizim herkesin acısına saygımız olmalı. Bizim farkımız bu. Halis Yüzer’e rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.