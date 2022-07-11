Kriz üstüne kriz: Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ’a borcu arşa dayandı

AKP iktidarının ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle enerji alanında gerçekleştirdiği özelleştirme politikaları ters teperken alınan yanlış kararlar 10 yılda enerji sektörünü büyük bir çıkmaza soktu. Yıl başından bu yana borç yükünden şikayet eden aralarında Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat’ın buunduğu dağıtım şirketleri 6 milyar lira tutarındaki iletim bedeli ödemelerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye (TEİAŞ) yapmazken TEİAŞ finansal sıkışıklık gerekçesiyle özel üretim şirketlerine 1 milyar lira tutarındaki ödemeyi yapmadığı kaydedildi. Milyarlarca lirayı bulan ödemelerin yapılamamasının sektörde büyük sorunlara neden olduğu ifade edildi.





BirGün’de yer alan habere göre, özel dağıtım şirketlerinin kamuya ödeme yapamadığına, kamunun da özel üretim şirketlerine destek ödemesi yapamadığına işaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji sektörünün yaşadığı açmaza değindi.



