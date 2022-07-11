Samanyolu Haber /Gündem / SADAT sorusuna Dışişleri’nden tek cümlelik yanıt /11 Temmuz 2022 10:33

SADAT sorusuna Dışişleri’nden tek cümlelik yanıt

SADAT’ın, Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı izniyle bazı ülkelere silah sattıkları yönündeki açıklamaları Bakan Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlandı.

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Son dönemde tartışma konusu olan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) yöneticilerinin, Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı izniyle bazı ülkelere silah sattıkları ve çeşitli hizmetler sağladıkları yönündeki açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden yalanladı.

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever'in haberine göre şirketin ortağı Mehmet Naci Efe, geçen mayısta, “Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” açıklamasını yaptı.

“SADAT askeri mühimmat satışı mı yapıyor?” sorusuna Efe, “Örneğin; bir müttefik ülke teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE’nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz... SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi” yanıtını verdi.

'REFERANS OLDUNUZ MU?'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği Meclis önergesinde SADAT’ın yurtdışı faaliyetlerini gündeme getirerek “SADAT AŞ’ye faaliyetlerini yurtdışında yürütmeleri konusunda dost müttefik ülkelere ya da başka ülkelere sunmak üzere ‘Sözlü referans’ oldunuz mu? Ya da ‘Referans mektubu’ verdiniz mi” diye sordu.

Çavuşoğlu, bu soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, daha önce CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın SADAT’la ilgili benzer bir soru önergesine de aynı yanıtı vermişti. Böylece Çavuşoğlu, SADAT’ın bazı faaliyetleri için “Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alındığı” iddialarını yeniden yalanlamış oldu.

MKE DE YALANLAMIŞTI

SADAT yöneticilerinin iddialarıyla ilgili daha önce MKE’den de yalanlama gelmişti. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, TBMM KİT Komisyonu’nda, “SADAT kurumuyla ilgili, MKE’nin hiçbir şekilde alışverişi olmamıştır” açıklamasını yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da SADAT’la ilgili soru önergesinde “Konu hakkında bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” yanıtını vermişti.
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