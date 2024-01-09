AKP'li Murat Kurum'un karnesi ortaya çıktı; Hem var hem yok!

AKP'nin İstanbul'dan başkan adayı olarak gösterdiği ve aynı zamanda 28. Dönem milletvekilliği yapan Murat Kurum'un, Meclis faaliyetinden bu yana hiç söz almadığı, kanun teklifi hazırlamadığı, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmadığı ortaya çıktı.







AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, sekiz aylık süreçte hiç söz almadı, kanun teklifi hazırlamadı, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmadı.





Kurum, 28. Dönem Milletvekili olarak Meclis Genel Kurul konuşmasını sadece "ant içme" töreni sırasında yaptığı belirlendi.





Aynı zamanda Çevre Komisyonu Başkanı da olan Kurum'un komisyon konuşması olmadığı da ortaya çıktı.