AKP'li Şamil Tayyar'dan MHP'li isme kavga çıkaracak suçlamalar

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'la ilgili suçlamalarda bulundu. Atay için "uyuşturucu" ve "fuhuş" başlıkları altında iddialarda bulunan Tayyar, bir diğer milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın yurtdışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu öne sürdü.







Gerçek Gündem'in haberine göre AKP'li Tayyar'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı ve sildiği paylaşımlar şu şekilde:





- Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay, şahsımı dolaylı hedef alan twitini silmek zorunda kalınca, Erk Acarer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı. Madem öyle, inceldiği yerden kopsun.







- Erk Acarer, Gaziantep’teki o olaylı vakada Yılmaz Öztürkmen’in mektubundaki ‘Sermet Atay’ adını ‘Şamil Tayyar’ diye okuyacak kadar alçağın teki ve bu müptezelin kirli bağlantısıdır. Her cümlesi yalan iddialarla kankası kirli vekile yoldaşlığa soyunmuştur.





- 2014’de Nurdağı Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yıldırır, akrabam değildir. Ben Türk’üm, Yıldırır Kürt’tür. Yakınların evliliği yoluyla da akrabalığım yoktur. Yıldırır da ben de müteahhit Yunus Kaya’nın belediye meclis üyeliği adaylığına karşı çıktık. Siyasi husumet başladı.





KAYA'NIN HAMİSİ MHP'Lİ VEKİL

- Yunus Kaya aday olamayınca köyü Naimler’de AK Parti’ye ‘0’ oy çıktı, tüm oyları MHP aldı. Yıldırır’ın görevde kaldığı 5 yıl boyunca Yıldırır ile Kaya arasında sert kavgalar yaşandı. Kaya’nın hamisi MHP’li vekil Muhittin Taşdoğan’dı.





KAYA'YI AK PARTİ'DEN ADAY YAPTILAR

- Haziran 2018 seçimlerinde liste dışı kalınca Yunus Kaya ve ekibine gün doğdu. Önce Yıldırır’ın adaylığını engellediler, sonra Kaya’yı AK Parti’den belediye meclis üyesi yaptılar. Kaya her yerde ‘beni listeye Muhittin Taşdoğan koydu’ dedi. İlişkisini gizlemedi.





- Peki, Sermet Atay, bu kavgayı neden başlattı? Aklınca 1 taşla 2 kuş vurmak istedi. Taşdoğan’la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar. Kavganın buraya evrileceğini biliyordu. Nitekim Acarer, araya Taşdoğan’ı da sıkıştırdı.





- Atay’ın benimle derdi neydi? Gazeteci Ruhi Aytaç’a ‘Sinan Ateş’le ilgili twiti nedeniyle kızdım’ demiş. Bu gerekçe makul değil, zira o twitte MHP’yi zan altında bırakacak ima yollu bile mesaj yoktu. Sanıyorum, yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü.





'İDDİALARINIZI İSPAT ETMEZSENİZ...'

- Ben haysiyetimi sokakta bulmadım. Siyaseti de kariyer veya zenginleşme aracı olarak görmedim. Gerekirse siyaseten bedelini de öderim. Onun için ne Atay’a ne süzme kankası Acarer’e pabuç bırakmam. İddialarınızı ispat etmezseniz şerefsiniz diyeceğim, şerefiniz yok ne çare.













İSİM VERMEDEN ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay Nurdağı'da yıkılan binalarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret etmiş, “Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı'nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum" paylaşımında bulunmuştu.















