Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şenocak'ın kardeşine Türk Telekom'da koltuk /15 Nisan 2023 11:58

AKP'li Şenocak'ın kardeşine Türk Telekom'da koltuk

AKP MKYK üyesi ve partinin eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın kardeşi Bünyamin Şenocak, Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’in idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

SHABER3.COM

AKP MKYK üyesi ve partinin eski İstanbul İl Başkanı Bayram  Şenocak’ın bir diğer kardeşi Bünyamin Şenocak’ınsa 2021’de Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’te İdari İşler Direktörü olarak işe başladığı ortaya çıktı. Ocak 2023’e kadar bu koltukta kalan Şenocak, 2023’te ise terfi ederek idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Şenocak’ın getirildiği son görevse İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı makamının ikiye ayrılması ile düzenlendi. İkiye ayrılan makamın İdari İşler Genel Müdürlüğü bölümüne Bünyamin Şenocak getirildi.

Şenocak’ın İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi ile birlikte, daha önce İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Faruk Tüfekçi ise İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Öte yandan Şenocak’ın AssisTT’e işe başlamasıyla kurulan idari işler direktörlüğü makamınaysa hemşehrisi Faruk Çakmak getirildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Şenocak'ın kardeşine Türk Telekom'da koltuk Sonraki Haber >>

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi..."

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi...

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Programın tanıtımına bile tepki var!

Programın tanıtımına bile tepki var!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:44