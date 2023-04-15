İMECE, dördüncü seferde uzaya fırlatıldı

Türkiye’nin ilk gözlem uydusu İMECE ABD'den fırlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal açıklama yaptı. TÜBİTAK Başkanı Mandal, yaptığı açıklamada, "Bu bizim için bir gurur" dedi.







BAKAN AKAR: ÜLKEMİZİN CİDDİ BİR KAZANIMI OLACAK

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "3 teşebbüsten sonra sıkıntılar yaşadık ama inşallah bunu sonuçlandıracağız. Uzay konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini, geldiğimiz noktada buna duyarsız kalamayız, ilgisiz kalamayız. Kara, deniz, hava kuvvetleri dahil diğer kuvvetlerinde uzayın etkisi olduğunun bilincindeyiz. Bu yapacağımız çalışmayla önemli bir yetenek kazanacağız. Ülkemizin, milletimizin ciddi bir kazanımı olacak. Çok yakın bir zamana kadar çeşitli yayınlarda uzaydan tenis topu görünüyor gibi imrenerek baktığımız durumlar vardı. Geldiğimiz noktada biz de bunu görebilecek hale geleceğiz. İMECE ile beraber çok önemli bir yetkinliği kazanacağız" ifadelerini kullandı.





3 KEZ ERTELENDİ



Yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılışı 3 kez ertelendi. İMECE'nin uzaya fırlatılması bugün de 28 saniye kala rüzgar nedeniyle iptal edildi. SpaceX tarafından yüksek irtifadaki yanal rüzgar olduğu ifade edildi.