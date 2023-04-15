Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Rus nükleer sektörüne yaptırım istedi /15 Nisan 2023 12:31

Almanya Rus nükleer sektörüne yaptırım istedi

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'nın nükleer enerji sektörüne yaptırım uygulanması talebini AB Komisyonuna ilettiklerini belirterek, sektörün hala ayrıcalıklı muamele görmesinin yersiz olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Almanya, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine de yaptırım uygulanmasını istedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji sektöründeki bağımlılıkları baskı aracı olarak bilinçli bir şekilde kullandığını belitti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Habeck, "Bu nedenle Alman hükümeti Avrupa Komisyonu'na yaptırımlara sivil nükleer sektörün de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bir sonraki yaptırım paketinin bir parçası bu olmalı" diye konuştu.

Türkiye dahil pek çok ülkede nükleer santral yatırımları olan Rusya, nükleer yakıt çubukları için uranyum tedariği ile radyoaktif atıkların kendi topraklarında depolanması konusunda da ön planda.

Avrupa Birliği'nin Rusya'dan daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirten Habeck, "Enerji de dahil olmak üzere pek çok alanda zaten uzun bir yol kat ettik" dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarlailgili "nükleer sektör hala serbest" diyen Habeck, sektöre hala ayrıcalıklı muamele yapılmasının yersiz olduğunu söyledi; "Nükleer teknoloji son derece hassas bir alan ve Rusya artık burada güvenilir bir ortak olarak görülemez" dedi.

Geçiş dönemlerine ihtiyaç olacağını kaydeden Habeck, "Ancak başlamak ve bu alanda da kararlı adımlar atmak önemlidir" diye konuştu.

Habeck Nisan ayı başında da, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından Rusya'dan uranyum alan ülkelere yaptırım çağrısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Rus nükleer sektörüne yaptırım istedi Sonraki Haber >>

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi..."

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi...

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Programın tanıtımına bile tepki var!

Programın tanıtımına bile tepki var!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:50