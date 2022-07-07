Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP... /07 Temmuz 2022 13:59

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

İstanbul Bağcılar'da bir vatandaş röportaj yaparken gelen AKP'li teyze, akıl almaz ifadeler kullandı. Milletin aç olduğunu söyleyenlere tepki gösteren AKP'li kadın, "Kalkıp da Tayyip'e dil uzatmayın Allah çarpar sizi" dedi.

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

İstanbul Bağcılar’da bir vatandaş röportaj yaparken gelen AKP’li teyze, akıl almaz ifadeler kullandı.

Ülkeyi yöneten kişinin hesap vermesi gerektiğini söylediği anda araya AKP’li kadın girdi:  “Bu hükümet aleyhine konuşmayın. Böyle hükümet daha bulunmaz. Bak ne güzel adamları dize getirdi. Dünyanın lideri oldu da Türkiye’nin lideri mi olamadı?” dedi.

“MİLLET AÇ TEYZE AÇ” DİYEN VATANDAŞA “2023’E KADAR SABREDİN” DEDİ
Vatandaşın “Millet aç teyze” sözlerine “2023’e kadar dayanın. Ondan sonra düzelecek her şey” dedi. Buna karşılık vatandaş “2023’e kadar dayanıp onları göndereceğiz teyzecim” dedi.

Bu sözlere de sinirlenen AKP ve Erdoğan yandaşı, “Kimi göndereceksin, onları Allah yollamaz oğlum. Kılıçdar’ın yalanlarına mı oy vereceksin?” karşılığı verdi.

Erdoğan’ı eleştiren vatandaşın “Artık bu ülkenin başına ben Müslümanım deyip gelen adama ben oy vermem.” sözlerine de sinirlenen AKP’li kadın, “CHP’li olsun PKK’lı olsun. CHP PKK. Allah boğar sizi vallahi.” dedi.

“TAYYİP GİTTİ UZAYA” YALANINI RAHATÇA SÖYLEDİ
Vatandaşların diğer ülkelerin uzaya gittiğini hatırlatması üzerine AKP’li teyze, “Biz gittik uzaya Tayyip gitti uzaya. Kalkıp da Tayyip’e dil uzatmayın Allah çarpar sizi.” karşılığı verdi.

“EKONOMİK KRİZİ DE YAPAN KILIÇDAR’DIR”
Teyzenin sözleri çevredekilerin de tepkisin çekti. Genç bir vatandaş, “Tayyip Allah değil ki çarpsın bizi dedi. Ben şu anda bir tane Şahin’i 100 milyara alıyorum ya.” dedi.

AKP’li kadın Erdoğan gibi Bağcılar vatandaşlarını sabretmeye davet etti: “Bir sene daha sabredin. Bunu da yapan Kılıçdar’dır muhalefettir. Bu kafirlerdir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar,... Sonraki Haber >>

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:57