AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

İstanbul Bağcılar’da bir vatandaş röportaj yaparken gelen AKP’li teyze, akıl almaz ifadeler kullandı.







Ülkeyi yöneten kişinin hesap vermesi gerektiğini söylediği anda araya AKP’li kadın girdi: “Bu hükümet aleyhine konuşmayın. Böyle hükümet daha bulunmaz. Bak ne güzel adamları dize getirdi. Dünyanın lideri oldu da Türkiye’nin lideri mi olamadı?” dedi.





“MİLLET AÇ TEYZE AÇ” DİYEN VATANDAŞA “2023’E KADAR SABREDİN” DEDİ

Vatandaşın “Millet aç teyze” sözlerine “2023’e kadar dayanın. Ondan sonra düzelecek her şey” dedi. Buna karşılık vatandaş “2023’e kadar dayanıp onları göndereceğiz teyzecim” dedi.





Bu sözlere de sinirlenen AKP ve Erdoğan yandaşı, “Kimi göndereceksin, onları Allah yollamaz oğlum. Kılıçdar’ın yalanlarına mı oy vereceksin?” karşılığı verdi.





Erdoğan’ı eleştiren vatandaşın “Artık bu ülkenin başına ben Müslümanım deyip gelen adama ben oy vermem.” sözlerine de sinirlenen AKP’li kadın, “CHP’li olsun PKK’lı olsun. CHP PKK. Allah boğar sizi vallahi.” dedi.





“TAYYİP GİTTİ UZAYA” YALANINI RAHATÇA SÖYLEDİ

Vatandaşların diğer ülkelerin uzaya gittiğini hatırlatması üzerine AKP’li teyze, “Biz gittik uzaya Tayyip gitti uzaya. Kalkıp da Tayyip’e dil uzatmayın Allah çarpar sizi.” karşılığı verdi.





“EKONOMİK KRİZİ DE YAPAN KILIÇDAR’DIR”

Teyzenin sözleri çevredekilerin de tepkisin çekti. Genç bir vatandaş, “Tayyip Allah değil ki çarpsın bizi dedi. Ben şu anda bir tane Şahin’i 100 milyara alıyorum ya.” dedi.





AKP’li kadın Erdoğan gibi Bağcılar vatandaşlarını sabretmeye davet etti: “Bir sene daha sabredin. Bunu da yapan Kılıçdar’dır muhalefettir. Bu kafirlerdir.”