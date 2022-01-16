Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ünal'a 'Açım vallahi' dediği için kovulan çiftçi: Boş konulara değinildi /16 Ocak 2022 11:12

AKP'li Ünal'a 'Açım vallahi' dediği için kovulan çiftçi: Boş konulara değinildi

AKP'nin toplantısında "Açım vallahi" diyerek toplantıyı protesto eden çiftçi Ali Avcı isyanının sebebini anlattı. İşsiz olduğunu dile getiren Avcı, oğlunun ailesine destek olmak için üniversiteyi ertelediğini belirtti. Birçok vatandaşla benzer sıkıntılar yaşayan Avcı, toplantıda ise boş konulara değinildiğini söyledi.

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Adıyamanlı çiftçi Ali Avcı, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşma yaptığı sırada “Vallahi açım ben” diye bağırınca apar topar salondan çıkarıldı. Olayın ardından Ünal, esnafın dertlerini dinlediklerini belirterek sosyal medya hesabında “Adıyaman'ın gönlü geniş, değerli esnafıyla birlikteyiz” paylaşımı yaptı.

Provokatörlükle suçlanan çiftçi Ali Avcı, Sözcü gazetesinden Hakan Kaya'ya konuştu:

"BOŞ KONULARA DEĞİNİLDİ"

"Ben AK Partiliyim, aynı zamanda sandık görevlisiyim. Bizim toplantı vardı, ben de toplantıya gittim. Ben zannettim ki işsizlik, yoksulluk, pahalılıktan bahsedilecek. Orada devamlı bildiğimiz şeylerden bahsedildi. Boş konulara değinildi. Biz devletimizi, milletimizi seven insanlarız. Ben işsizim. Toplantıda havadan sudan konuşulunca ben de tepkimi dile getirdim. Adıyaman’da büyük bir işsizlik var. Millet dile getirmekten korkuyor. 'Ben işsizim, ben açım' dedim. Ben oraya provokasyon için değil, onunla görüşüp derdimi anlatmak için gittim.

"KOYUNLARIMI SATMAK ZORUNDAYIM"

Adıyaman’ın Gölpınar köyünden 5 sene önce merkeze taşındım. İş bulamayınca hazine arazisine çiftlik kurdum. Ziraat Bankası’ndan 100 bin TL kredi çektim, koyun aldım. Üçüncü çevre yolu araziye denk gelince yıktılar çiftliğimi. Koyunlarımı borçlarım yüzünden zararına satmak zorunda kaldım. Belediyeye gittim durumumu  anlattım. 'Benim masrafımı verin' dedim. Bana sadece 3 bin TL’ye yakın bir para verdiler. Oysa ben hayvanlarımı sattım en az 50 bin lira zarar ettim. Çiftliğim gitti, işsiz kaldım. Çocuklarımdan biri de askere gidecek.

"OĞLUM ÜNİVERSİTEYİ OKUMAYI ERTELEDİ"

 Üniversiteyi kazanan bir oğlum vardı. Turizm ve otelcilik bölümünü kazanmıştı, üniversiteye gidecekti. 'Oğlum sen üniversiteye devam et, ben dilensem de seni okuturum' dedim. O da bana, 'Baba sen işsizsin, evde çalışan yok. Ben de okursam aç kalırız' dedi. Ben gittim muhtarlıktan fakirlik kağıdı aldım, bu sene üniversiteyi okumasını erteledim. Oğlum gençlerin oynadığı oyun salonunda çalışıyor. Onun verdiği günlük  50 lirayla geçiniyorum. Biz derdimizi kime anlatalım."
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