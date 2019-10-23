Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil 'den 'Zaytung' gibi açıklama: 17 yıldır Türkiye’de işsizlik yok /23 Ekim 2019 10:32

AKP'li vekil 'den 'Zaytung' gibi açıklama: 17 yıldır Türkiye’de işsizlik yok

AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, 17 yıldır Türkiye'de işsizlik ve ekonomik krizin yaşanmadığını belirterek "Sadece kısa bir dönem ekonomik daralma yaşadık" dedi.

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AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, 17 yıldır Türkiye’de işsizlik ve ekonomik krizin yaşanmadığını aksine şirketlerin çalıştıracak eleman bulamamaktan şikâyet ettiğini savundu.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Etyemez, Türkiye ekonomisinin dışardan müdahalelerle yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, “Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye, ekonomi üzerinden tehdit edildi” dedi.

“Bugüne kadar ekonomik kriz yaşanmadı”
AKP iktidarı boyunca ekonomik anlamda  kriz yaşanmadığını öne süren AKP'li Etyemez, “Bu ülkede 17 yıldır iktidarda bulunan  partiyiz. Bugüne kadar ekonomik kriz yaşamamış bir ülkeyiz. Sadece kısa bir dönem ekonomik daralma yaşadık. Bu da dışarıdan bize yapılan müdahalelerle ilgiliydi. Bu ekonomik daralmadan bir an önce toparlanmaya geçişimizin sebebi güçlü başkanlık sistemidir” dedi.

“İş beğenmiyorlar”
Artan işsizlik rakamlarına değinen Halil Etyemez, işsizlikle ilgili ilginç yorumlarda bulunarak şöyle konuştu: “Suriye krizi yaşanmadan önce Konya'da iş adamlarımızla yaptığımız toplantılarda kimsenin iş beğenmediğini belirtip, eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatmışlardı. Buna da şahidiz.”
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