AKP'li yetkili Bloomberg'e konuştu

Amerikan haber kuruluşu Bloomberg'e isim vermeden konuşan üst düzey bir AKP'li yetkili, parti içindeki çoğunluğun, MHP'yle bağlara zarar verse bile Peker'in iddiaları hakkında derinlemesine bir soruşturma istediğini söyledi.







AKP içinde birçok ismin, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddialarından ve MHP ile koalisyondan rahatsız olduğu', "MHP'yle bağlara zarar verse bile" suçlamalar konusunda soruşturma açılmasını istediği kaydedildi.





Gazete Duvar'ın aktardığına göre Peker'in videolarındaki iddiaların anlatıldığı haberde "AK Parti'den isimlerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresinden diğer kişiler hakkındaki suçlamaların derinlemesine incelemesi konusunda muhalefetten gelen taleplere sessizce katıldıkları" ifade edildi.





İsmi açıklanmayan ama "parti içi siyaset hakkında doğrudan bilgisi olduğu" belirtilen üst düzey bir yetkili ise, "AK Parti'nin yönetici kadrolarında önde gelen isimlerin birçoğunun mevcut koalisyondan rahatsız olduğunu" söyledi.





Yetkili, "Soylu'nun ana savunucusu olan MHP'yle bağlara zarar verse bile, çoğunluğun derinlemesine bir soruşturma istediğini" belirtti.