AKP'nin aday tanıtım toplantısında dikkat çeken anlar:

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlediği İlçe Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.





Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın Harran Belediye Başkanı Adayı olarak Mahmut Özyavuz’ın ismini açıklamasının ardından platforma AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AKP Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve MHP Harran İlçe Başkanı Halit Özyavuz çıktı.MHP’li Halit Özyavuz, AKP’li Ali İhsan Delioğlu ile Mahmut Özyavuz’un arasına girmek istedi. Ancak Ali İhsan Delioğlu buna izin vermedi. Selamlama sırasında da AKP’li Mahmut Özyavuz’un MHP’li Halit Özyavuz’un elini tutmaması dikkat çekti. Boşta kalan elini birkaç kez havaya kaldırarak selamlamaya katılmak isteyen Halit Özyavuz, şaşkınlığını gizleyemedi.