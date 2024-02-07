Samanyolu Haber /Politika / CHP adaylarını tamamlıyor; tanıtım için tarih verildi /07 Şubat 2024 22:57

CHP adaylarını tamamlıyor; tanıtım için tarih verildi

CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yerel seçimlere 2 ay kala CHP'nin seçim hazırlıkları sürüyor. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.
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