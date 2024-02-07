Murat Kurum’a destek vermedi: Erbakan’a terör suçlaması

Bu soruların yanıtlarını hukuk içinde aramak üzere bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşan seçimler üzerinden Türkiye’ye ayar vermek isteyen dış devletlerin oyunlarının deşifre edilmesi için gereğini öncelikli görevimiz addettik, bu aldığımız tavır demokrasinin gereğidir.





Bold Medya'da yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan hakkında Adnan Oktar suç örgütü ve terör bağlantısı olduğu öne sürülerek suç duyurusundan bulunuldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Ocak Partisi’nin Sözcüsü Aytaç Atabay ve beraberindekiler Ankara Adliyesi’ne gelerek Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ocak Partisi Sözcüsü Atabay, şunları söyledi:“Ne acıdır ki, bugünlerde Türkiye’mizdeki siyasetin, İsrail gibi dış devletlerin politikaları yüzünden, milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlenemez hale geldiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bireysel inisiyatif alarak ürettiği Kudüs politikaları, milletimizin iradesini göstermektedir. Bu durum İsrail için çok zor bir hal almış olacak ki, İsrail Türkiye’deki dostlarına bazı tavsiyelerde bulunmuş, görünen o ki bunun da ötesinde onlara yapmaları gerekenleri emretmiştir. Bu bölücü telkinin ilk muhataplarından olan Adnan Oktar suç örgütü ve neredeyse birlikte hareket ettiği diğer bölücü örgütlerin ülkemize de siyasiler üzerinden ayar vermeye çalıştığını üzülerek görüyor, siyasi duruşlarının nasıl değiştiğini hayretle seyrediyoruz.Sonuç olarak ne yazık ki bu parti, kurumsal kimliği altında İsrail kontrollü bir politika seyreder hale gelmiştir. Ocak Partisi olarak, İsrail ve tüm emperyal güçlerin Sayın Erdoğan’ın gitmesini istemekte olduğunun farkındayız, bu minvalde Fatih Bakan’a biz özellikle ‘Erbakan’ diyemiyoruz. Çünkü merhum Necmettin Erbakan’ın yolundan gidememiş; aksine, kirli ve bir o kadar ahlaksız bir örgütü savunur hale gelmiştir.Acaba İsrail, Adnan Oktar üzerinden bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı yapan Fatih Bakan beye bir şantajda mı bulunmuştur? Nedir bu Adnan Oktar sevgisi? Nedir bu Türkiye düşmanlığı?Gazeteci İsmail Saymaz, iktidar ile ittifak yapmama kararı alan YRP lideri Fatih Erbakan hakkında terör suçlamasında bulunulacağını ileri sürmüştü.