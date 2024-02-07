Samanyolu Haber /Dünya / Bağdat'a İHA saldırıları: Örgüt komutanı öldürüldü /07 Şubat 2024 23:10

Bağdat'a İHA saldırıları: Örgüt komutanı öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'a insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Kataib Hizbullah'ın komutanının öldürüldüğü belirtildi.

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Irak’ın başkenti Bağdat'ta arka arkaya en az iki adet şiddetli patlama sesi duyuldu.

Patlamaların sebebinin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıların olduğu belirtildi.

Irak’ta yerel haber siteleri ve ülkedeki silahlı gruplara bağlı sosyal medya kanalları, Bağdat'ın Mashtal bölgesinde bir aracın hedef alındığını bildirdi.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları Bağdat’ın doğusunda patlamalarda Kataib Hizbullah komutanının öldürüldüğünü söyledi.

Patlamayla ilgili Irak hükümeti ve ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, Ürdün ve Suriye sınırında 3 askerinin öldüğü üsse yönelik saldırıdan İran yanlısı Kataib Hizbullah’ı sorumlu tutmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran destekli hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
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