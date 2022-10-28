Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin başörtüsü düzenlemesindeki LGBT detayı /28 Ekim 2022 10:34

AKP'nin başörtüsü düzenlemesindeki LGBT detayı

AKP'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Erdoğan'a sundu. Teklif, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor.

SHABER3.COM

AKP'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Erdoğan'a sundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.

TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24 ile "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi.

Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.

EVLİLİK TANIMI YENİDEN YAPILDI
Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" fıkrasındaki "eşler" ifadesinin "kadın-erkek" olarak değiştirilmesi düşünülmüştü.

Ancak ileride sorun yaşanmaması, LBGT evliliklerinin önünün açılmaması yeni bir tanım yapıldı.

Teklifte yer alacak fıkrada, "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" denilecek. Böylece LBGT evliliklerinin de önüne geçilmiş olacak. Toplantıda, ailenin korunmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durulurken, özellikte Batıda her gün gün artan evlilik dışı çocuklar da gündeme geldi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ
24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı"nın hükme bağlanması bekleniyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin başörtüsü düzenlemesindeki LGBT detayı Sonraki Haber >>

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:18