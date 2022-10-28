AKP'nin başörtüsü düzenlemesindeki LGBT detayı

AKP'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Erdoğan'a sundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.







TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24 ile "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi.





Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.







EVLİLİK TANIMI YENİDEN YAPILDI

Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" fıkrasındaki "eşler" ifadesinin "kadın-erkek" olarak değiştirilmesi düşünülmüştü.





Ancak ileride sorun yaşanmaması, LBGT evliliklerinin önünün açılmaması yeni bir tanım yapıldı.





Teklifte yer alacak fıkrada, "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" denilecek. Böylece LBGT evliliklerinin de önüne geçilmiş olacak. Toplantıda, ailenin korunmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durulurken, özellikte Batıda her gün gün artan evlilik dışı çocuklar da gündeme geldi.





BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı"nın hükme bağlanması bekleniyor.