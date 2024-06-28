AKP'nin el koyduğu Akın İpek'e ait yalı OYAK Çimento'ya satıldı

15 Temmuz sonrasında AKP iktidarı tarafından malvarlıklarına el konulan iş insanı Akın İpek'in İstanbul Bebek'teki yalısı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı.



İhale sonrası TMSF tarafından yapılan açıklamada, yalının milyar 1 milyar 100 milyon liraya satıldığı duyuruldu.



TMSF tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Koza-İpek Holding AŞ tarafından Açık Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile 750.000.000.-TL muhammen bedelle satışa sunulan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesinde kain; 1259 ada, 132 ve 133 parsel üzerindeki yalının ihalesi 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup açık artırmaya 4 katılımcı devam etmiştir. Üç saat süren açık artırma sonucunda en yüksek teklif 1.100.000.000.-TL olmuştur."



TAYVANLILAR YALININ YENİ SAHİBİ

İhale sonunda yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu. Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Tayvan Merkezli TCC bu senenin ilk yarısında OYAK'a ait olan OYAK Çimento'nun çoğunluk hisselerini satın almıştı. Edinilen bilgiye göre, şirket bir süre daha 'OYAK Çimento' adıyla faaliyet gösterecek.



Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' olarak isimlendirilen binada iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. 'Kahverengi Köşk' olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. Kahverengi Köşk'te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.