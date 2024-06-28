Bakan Tekin'e sert tepki: 'Elimde olsa vatana ihanetten tutuklarım'

"VATANA İHANETTEN TUTUKLARIM"

Şengör, “Millî Eğitim Bakanı ve hempaları behemahal makamlarından atılmalı ve Atatürkçü, yani akılcı bir eğitim sistemi adam gibi tahsil görmüş akılcı bir kadro yönetiminde derhal kurulmalıdır. Elimde imkân olsa Millî Eğitim Bakanı ve hempalarını vatana ihanetten tutuklarım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör’ün yayımlanması için yazdığı mektubunu sayfasında paylaştı.Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim reformunu “azgın bir boğaya” benzetti; “O reform, uygulamaya konduğu takdirde, ülkemiz Afganistan’dan da beter bir duruma düşecek ne doktorumuz, ne mühendisimiz, ne sanatçımız kalacaktır, ne ilâcımızı ne de silâhımızı yapabileceğiz. Bırakın yarım yamalak da olsa kendi yaptığımız TOGG’u, kağnı bile yapamayacak duruma düşeceğiz” dedi.