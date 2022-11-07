Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin HDP ziyaretine MHP'den ilk yorum: Salıyı bekleyin /07 Kasım 2022 13:22

AKP'nin HDP ziyaretine MHP'den ilk yorum: Salıyı bekleyin

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin 'başörtü' teklifini görüşmek için HDP'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin MHP'den üst düzey isimle yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz, 'Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden biri'nin konuyla ilgili olarak, "Salıyı bekleyin" diyerek, Bahçeli'nin grup toplantısını işaret ettiğini söyledi.

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Saymaz "MHP’de Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden birine sordum." diyerek o ismin söylediklerini ise şöyle aktardı:

Ziyarete ve AK Parti’deki tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?

Bu bakışı salı gününe bırakın. Sabretmek zorundasınız.

Ziyaretten MHP’nin bilgisi ya da onayı var mı?

Hayır, bizim bilgimiz, sizden duyduğumuz şekliyle var. Gündeme düştü ya, AK Parti partileri ziyaret edecek diye. Gitmeden önce “HDP’ye gideceğiz. Nasıl bakarsınız” diye herhangi bir…

Öyle bir bilgi verilmedi. Vermeleri de gerekmez. Gitmek istiyorlarsa giderler. O başka bir partidir.

Düzenlemeyi beraber hazırladığınız için sordum.

Doğrusu şöyle: İktidar partisi oldukları için taslağı hazırlarlar. Daha sonra bilgi veriyor, görüşlerimizi alıyorlar. Metin üzerinde baktığımızda varsa bir itirazımız, söylüyoruz onu. Sonra kamuoyuna açıklıyorlar. İttifakın gereği de bu esasında. Hazırlayan kendileri, bu doğru. Onay veren de biziz. Artı, giden heyette bizden temsilci yoktu, dikkat ederseniz.

Bilinçli biçimde mi koymadınız?

Bizim dünya alem bilir gitmeyeceğimizi. Bilince gerek yok.

Önceden haber vermediler, anladığım kadarıyla.

Hayır, gerekmez ki zaten. Sizce gerekir mi?

Mantık olarak AK Parti adım atarken, MHP’ye sorar diye düşünürüm.

Yok, o kadar da değil.

AK Parti’nin HDP’yi ziyaret edeceğini basından öğrendiniz, öyle anlıyorum.

Basından öğrendik, evet.

Peki bu sizin açınızdan politik problem oluşturuyor mu?

Baştaki soruya geldiniz yine. Onun için salıyı bekleyeceksiniz.

Mahir Ünal’ın görevden alınmasını Bahçeli mi istedi?

Hayır, öyle bir talep yok. Olmadı, olmaz. Devlet beyin üslubu bu değil bir kere. Ha, aynı durumda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi biz gösterdik. İki tane, biri grup başkanvekili, biri vekil, ihraç ettik. Erhan Usta ve Cemal Enginyurt. Karşı taraf da hassasiyet göstermiş, hepsi bundan ibaret.
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