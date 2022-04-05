Samanyolu Haber /Gündem / Son 10 yılda mahpus sayısı yüzde 89 arttı /05 Nisan 2022 15:13

Son 10 yılda mahpus sayısı yüzde 89 arttı

Avrupa Konseyi, 49 üye ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Avrupa’da cezaevinde en fazla kişi 478 bin ile Rusya’da bulunuyor. Rusya’yı 272 bin ile Türkiye ve 87 bin ile İngiltere takip ediyor. 2020’de nüfusa oranla cezaevine yapılan giriş sayısında ise Türkiye kıtada ilk sırada.

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Avrupa Konseyi, 49 üye ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre Türkiye, en fazla hapishane nüfusu ve en fazla hapis cezası verilen ülkeler sırasında Rusya’nın ardından ikinci sırada yerini aldı. Türkiye ayrıca 2011 ile 2021 arasında Avrupa’da hapsedilme oranı yüzde 89 ile en fazla büyüyen ülke oldu.

Avrupa’da cezaevinde en fazla kişi 478 bin ile Rusya’da bulunuyor. Rusya’yı 272 bin ile Türkiye ve 87 bin ile İngiltere takip ediyor. 2020’de nüfusa oranla cezaevine yapılan giriş sayısında ise Türkiye kıtada ilk sırada.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTUKLU SAYISINDA TÜRKİYE, RUSYA’DAN SONRA 2. SIRADA
Kişi başına düşen tutuklu ve hükümlü sayısında da ilk iki sıra aynı: Rusya’da her 100 bin kişiye 328 tutuklu düşerken bu oran Türkiye’de 325, Gürcistan’da 232 ve Azerbaycan’da 216. Avrupa ortalaması ise her 100 bin kişiye 102 kişi.

Bu da Türkiye’de cezaevinde bulunan kişi oranının Avrupa ortalamasının üç katından yüksek olduğunu gösteriyor.

2020’de nüfusa oranla cezaevine yapılan giriş sayısında ise Türkiye kıtada ilk sırada.

Öte yandan, Türkiye’de cezaevi nüfusu bir yılda azaldı.

Lozan Üniversitesi Suç Bilimleri Okulu’nun Avrupa Konseyi için hazırladığı araştırmaya göre 31 Ocak 2020’de 297 bin olan tutuklu sayısı bir yıl sonra 272 bine düşmüş durumda.

Türkiye bu azalışla, kişi başına düşen tutuklu oranındaki liderliğini de Rusya’ya bıraktı. Türkiye 31 Ocak 2020’de bu alanda Rusya’nın önünde yer alıyordu.

TÜRKİYE’DE 10 YILDA MAHPUS SAYISI YÜZDE 89 ARTTI
Daha geniş bir döneme bakıldığında ise Türkiye’de cezaevindekilerin sayısında büyük artış görülüyor.

Avrupa Konseyi 2011 ile 2021 arasında Türkiye’deki mahpus sayısının yüzde 89,3 arttığını, bunun Avrupa’da nüfusu 300 binin üzerinde olan ülkeler arasında eşsiz bir artış olduğunu aktarıyor.

Türkiye cezaevlerini kapasitesinin üzerinde doldurma alanında da Avrupa’da ilk sıralarda yer alıyor.

Romanya’da her 100 kişilik cezaevinde 119 kişi kalırken bu oran Yunanistan ve Kıbrıs’ta 111, Belçika ve Türkiye’de de 108.

Türkiye’nin bu yıl Avrupa’da lider olduğu bir alan ise cezaevi çalışanı başına düşen mahpus (tutuklu ve hükümlü) sayısı. Türkiye’de her çalışana 3,9 tutuklu ve hükümlü düşerken, bu oran Gürcistan’da 2,9, Yunanistan’da 2,8, Sırbistan’da ve Moldova’da da 2,5.
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