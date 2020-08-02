Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ‘AKP’nin karnabaharı’ olduğunu belirtti.





Doğru, Dilipak’ın “AKP’nin papatyaları” yazısına atıfta bulunarak, “AKP gemisinde karnabaharlar ve papatyalar birbirine girdi.” ifadelerini kullandı.





Doğru, “AKP Genel Başkanı Erdoğan için ‘Hilafet Erdoğan'ın hakkıdır’ diye yazacak kadar partiye ve liderine yakın, sevgi doludur. Karnabahar, biliyorsunuz, etli ve tanecikli beyaz renk çiçekleri birbiriyle iç içe geçmiş olarak duran ve bu haliyle gerçekten insan karnına benzeyen şifalı bitkidir. Dilipak'ın yazıları! AKP için şifadır.” düşüncesini dile getirdi.





AKP'DEN İLK CEVAP: AĞZI BOZUK ABDURRAHMAN





Doğru şunları dile getirdi: “İşte böyle! AKP gemisinde kavga. Karnabaharlar ile papatyalar birbirine girdi. Abdurrahman Dilipak, onlara 'Fahişe' diyecek kadar ağzını bozmuş, parti önde gelenleri ise ‘Edepsiz Abdurrahman…. Barbar Abdurrahman… Ağzı bozuk Abdurrahman… Kurucu iradeyi yargılamak senin ne haddine….’ diyerek köpürüp kızıyorlar. Dilipak'a dava açacaklar(!) AKP gemisinde!” İfadesini kullandı.





DİLİPAK'TAN AKP'Lİ KADINLARA HAKARET





Dilipak, “AKP’nin papatyaları” başlıklı makalesinde İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlar için "fahişe" diyerek hakarette bulunmuştu. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığı KADEM’i eleştirmişti.





AKP, Dilipak'a dava açma hazırlıklarının olduğunu belirtmişti.